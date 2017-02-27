Минск разочарован активной работой Литвы по дискредитации БелАЭС на международных площадках

Белоруссия разочарована активной работой Литвы по дискредитации Белорусской АЭС на международных площадках и ждет, когда риторика перейдет в конструктивное русло.

"Тема ядерной и радиационной безопасности является важным и долгосрочным аспектом двустороннего сотрудничества Беларуси и Литвы. На этом фоне вызывает разочарование и удивление активная работа Литвы по дискредитации белорусского ядерно-энергетического проекта на различных международных площадках", - заявил посол Белоруссии в Вильнюсе Александр Король в интервью газете "The Baltic Times".

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в налаживании нормальной работы по теме БелАЭС и очень хочет, чтобы риторика литовских политиков, наконец-то, перешла в конструктивное русло.

"Относительно завершения проекта в срок хотелось бы отметить, что у белорусской стороны отсутствуют предпосылки и поводы для переноса сроков сдачи объекта - строительство идет согласно утвержденному графику", - продолжил посол.

Кроме того, А.Король отметил, что Белоруссия, будучи страной, наиболее пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы, первостепенное внимание уделяет вопросам ядерной безопасности и транспарентности реализации проекта Белорусской АЭС.

"Мы тесно сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергии, Европейской комиссией, Всемирной ассоциацией операторов АЭС и другими партнерами и максимально используем их экспертный потенциал и инструментарий. Площадку строительства АЭС посетило более 70 делегаций, из них множество иностранных - из Венгрии, Польши, Франции, Бангладеш, Египта, Европейской Комиссии, МАГАТЭ и других", - отметил посол.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что строящаяся станция является геополитическим проектом России, направленным против Литвы.

Ранее в Литве заявляли о намерении выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия), которое соединяет энергосистемы России, Белоруссии и балтийских государств.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей намерена построить на своей территории Висагинскую АЭС. Ряд экспертов считает, что противодействие строительству АЭС в Белоруссии, а также Калининградской области РФ можно считать элементом конкуренции за перспективный рынок электроэнергии. Литовские власти неоднократно заявляли, что намерены добиться запрета на продажу в ЕС электроэнергии с БелАЭС.