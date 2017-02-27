Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в ряд стран Азии и Африки

Азербайджанские компании, принимающие участие в выставке Gulfood 2017 в Дубае, договорились об экспорте своей продукции в ряд стран Азии и Африки, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

В частности, компания Azprotein подписала контракт с компанией из ОАЭ General Trading Сompany об экспорте мяса в Дубай. Кроме того, компания Asico получила предложения об экспорте овощей и фруктов в Кувейт, компания AHEC - об экспорте фундука в Египет, Афганистан и Саудовскую Аравию.

"Кроме этого, компании Astara tea и Kercom приступили к переговорам для начала экспорта чая и меда в Дубай», - сказано в сообщении.

Министерство отмечает, что на выставке, которая продлится до 2 марта, представлены 24 азербайджанские компании.

А.Ахундов