Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана объявило тендер по отбору подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на международной туристической выставке, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) 6-9 мая 2024 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Стоимость участия в тендере – 375 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 12:00 4 апреля 2024 года. Вскрытие тендерных предложений также состоится 4 апреля в 12:00.

Контактное лицо: Мехман Байрамов; email: mehman.bayramov@tourism.gov.az,

Телефон: (+99412) 505-87-04 (внутр.2304), (+99451) 229-60-15.

Адрес: Баку, Насиминский район, ул. У. Гаджибейли 134.

Х.Насирзаде