Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана объявило тендер по отбору подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на международной туристической выставке, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) 6-9 мая 2024 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Стоимость участия в тендере – 375 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 12:00 4 апреля 2024 года. Вскрытие тендерных предложений также состоится 4 апреля в 12:00.
Контактное лицо: Мехман Байрамов; email: mehman.bayramov@tourism.gov.az,
Телефон: (+99412) 505-87-04 (внутр.2304), (+99451) 229-60-15.
Адрес: Баку, Насиминский район, ул. У. Гаджибейли 134.
Х.Насирзаде
Eos Qrup вложит 12 млн манатов в создание предприятия в Джабраиле
Отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень - Алиев
Казахстан поставил в Германию в феврале 100 тыс. т нефти, в марте планирует столько же
Азербайджанские компании представлены на выставке FOODEX JAPAN 2024
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Польские фермеры организовали массовые протесты в центре Варшавы
Лавров и Мирзоян обсудили процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном - МИД РФ
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы