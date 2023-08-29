Турпоток в Дубай в I полугодии превысил 8,5 млн человек

Дубай (ОАЭ) в январе-июне посетили 8,55 млн иностранных туристов, следует из статистики департамента экономики и туризма Дубая.
По данным ведомства, Индия заняла первое место по турпотоку в Дубай, откуда приехали 1,2 млн человек (плюс 43%). Россия заняла второе место, по итогам первого полугодия 2023 года в Дубае отдохнули 616 тыс. граждан страны (+99%). Замыкает тройку лидеров Великобритания с 555 тыс. туристов (плюс 10%). В топ-5 вошли Саудовская Аравия и Оман.
Как отметили в департаменте туризма, доля путешественников из Западной Европы составила 20% от общего числа иностранных гостей. Страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Персидского залива обеспечили в совокупности 28% от общего числа международных туристов.
За этими регионами следует Южная Азия с долей 17%, а также Россия, СНГ и Восточная Европа, на которые вместе приходится 14% от общего числа посетителей в первом полугодии 2023 года.
Средняя заполняемость объектов размещения в период с января по июнь составила 77,7%, это больше, чем в прошлом и допандемийном 2019 году (73,5 и 75,6% соответственно).
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