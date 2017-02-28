Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о санкциях по Сирии

Россия во вторник воспользовалась правом вето в СБ ООН, блокировав резолюцию о санкциях в отношении Сирии.
Документ поддержали 9 членов СБ ООН. Трое проголосовали против, включая Россию и Китай, трое - воздержались.
В российской миссии при ООН ранее отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".
В проекте резолюции США, Франция и Великобритания осуждают якобы имевшие место факты применения химического оружия вооруженными силами Сирии и призывают ввести санкции против физических лиц и компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к атакам с применением химического оружия.
Предполагаемые санкции предусматривают, прежде всего, заморозку денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов; недопущение въезда или транзита подсанкционных физлиц через территорию государств-членов ООН; запрет на прямые или косвенные поставки, продажу или передачу сирийским властям хлора или предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию, а также всех видов оружия, любых вертолетов и связанных с ними материальных средств.
В целях контроля и дальнейшей актуализации такого санкционного механизма авторы проекта резолюции хотят учредить санкционный Комитет СБ ООН со вспомогательной группой экспертов.
Первоначальный санкционный список, подготовленный ими, включает в себя 11 представителей военного руководства Сирии и 10 профильных учреждений.
Ряд стран обвинял сирийских военных в применении химоружия в ходе боевых действий в Сирии. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают.
До голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил об очевидной причастности сирийских властей к применению химоружия в стране.
"Ответственность сирийского режима (за применение химоружия - ИФ) была определенно установлена в трех атаках, мы не можем продолжать бездействовать", - сказал Ф.Делатр.
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