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Макроэкономика 01.03.2017 17:52

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-феврале увеличились на 10%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $4 млрд 369,3 млн на 28 февраля 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-феврале 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 9,9%.

При этом в феврале валютные резервы Центробанка увеличились на $42,1 млн или на 1%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, РЕЗЕРВЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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