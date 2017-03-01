Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-феврале увеличились на 10%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $4 млрд 369,3 млн на 28 февраля 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в январе-феврале 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 9,9%.

При этом в феврале валютные резервы Центробанка увеличились на $42,1 млн или на 1%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

А.Азизов