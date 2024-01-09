Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2023г выросли на 29%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 декабря 2023 года составляют $11 млрд 613 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2023 году валютные резервы Центробанка увеличились на 29,1%.

При этом в декабре валютные резервы ЦБА увеличились на 9,4% или на $997,1 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Р.Ахмедов