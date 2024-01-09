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Макроэкономика 09.01.2024 15:24

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2023г выросли на 29%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 декабря 2023 года составляют $11 млрд 613 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2023 году валютные резервы Центробанка увеличились на 29,1%.

При этом в декабре валютные резервы ЦБА увеличились на 9,4% или на $997,1 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, РЕЗЕРВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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