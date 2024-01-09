Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2023г выросли на 29%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 декабря 2023 года составляют $11 млрд 613 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2023 году валютные резервы Центробанка увеличились на 29,1%.
При этом в декабре валютные резервы ЦБА увеличились на 9,4% или на $997,1 млн.
В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.
Р.Ахмедов
Во внеочередных президентских выборах Азербайджана примут участие 7 кандидатов
Президент ОАЭ заявляет о готовности Абу-Даби развивать сотрудничество с Баку
Подписанные между Азербайджаном и ОАЭ документы создадут прочную основу для дальнейшего сотрудничества - Алиев
Intel анонсировала ИИ-чипы для автомобилей
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Мадриде
В Азербайджане арестовали гражданина Франции по подозрению в шпионаже – посол в Париже
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя
Госсекретарь США ждёт укрепления связей Израиля со странами региона после военной операции в секторе Газа
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы