Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Вэй Цзинхуа принял делегациюCaspian Energyво главе с президентом и главным редакторомCaspian Energy International Media GroupНаталиейАлиевой.
В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного сотрудничества между СМИ Азербайджана и Китая в рамкахCaspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American ClubиCaspian Energy International Media Group.
Посол выразил Клубу благодарность за прилагаемые усилия для укрепления отношений Китая с прикаспийскими странами.«Со стороны нашего посольства мы готовы продолжать и укреплять сотрудничество с вами», -подчеркнул он. В то же время Вэй Цзинхуа отметил, что«между нашими компаниями еще недостаточно взаимопонимания, бизнесмены Китая и Азербайджана получают мало информации о противоположной стороне».В этой связи, посол выразил надежду, чтоCEIBCможет сыграть более активную роль во взаимном ознакомлении работы китайских предприятий с предприятиямиприкаспийских стран, что позволит расширить сотрудничество и реализовать больше совместных проектов.«Тесное сотрудничество наладила китайская компанияCNPC,они давно работают в Азербайджане. И на данный момент созданы намного лучшие условия для работы этой компании, поэтомуCNPCготова разработать долгосрочный стратегический план сотрудничества с такими азербайджанскими партнёрами, какSOCAR», -подчеркнул посол.
По его словам,«посольство хотело бы в ближайшие годы продвигать осуществление взаимных визитов руководителей Азербайджана и Китая в целях дальнейшего углубления и расширения делового сотрудничества в различных областях между двумя странами», -продолжил он.
Посол отметил, что Азербайджан является инвестиционно-привлекательной страной для китайских компаний,«конечно же, здесь большую роль сыграл исторический визит Президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года»,в ходе которого был подписан меморандум по совместному созданию«Экономического Пояса Великого Шелкового Пути». «Это очень прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества между нашими странами», -подчеркнул посол.
В завершение встречи посол дал эксклюзивное интервьюCaspian Energy.В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал о перспективах развития энергетического рынка, затронул также вопросы развития делового сотрудничества в торгово-экономической сфере.
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