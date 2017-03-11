Туркменский лидер предложил включить ахалтекинцев в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о целесообразности подачи в ЮНЕСКО заявки на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия.
Репортаж о состоявшемся накануне заседании правительства, на котором президент выступил с этой инициативой, показали по национальным телеканалам в субботу.
"Ахалтекинцы, родиной которых является Туркменистан, - одна из самых древних и самых красивых пород верховых лошадей, сказал президент. Легендарные "небесные" кони - уникальное культурное достояние и бесценный вклад туркменского народа в сокровищницу общечеловеческих ценностей", - сказал Г.Бердымухамедов.
В этой связи он заявил о целесообразности подачи в ЮНЕСКО заявки на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.
Глава государства также распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов - подробного реестра наиболее видных представителей этой породы с указанием их достижений, происхождения и других сведений.
Президент также дал вице-премьеру Реджепу Базарову поручение изучить возможности и подготовить предложения по открытию научно-исследовательского центра или вуза данного профиля.
Напомнив, что ежегодно в стране в последнее воскресенье апреля отмечается День туркменского скакуна, глава государства сказал, что до праздника осталось совсем немного времени и нужно хорошо к нему подготовиться, чтобы провести его на высоком организационном уровне.
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