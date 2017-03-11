Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8477 RUR   0.0294 GBR   2.1201 TRY   0.4626

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 13 Мар 12° 14 Мар 11°

СНГ 11.03.2017 13:30

Туркменский лидер предложил включить ахалтекинцев в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о целесообразности подачи в ЮНЕСКО заявки на включение ахалтекинской породы лошадей в Список Всемирного наследия.

Репортаж о состоявшемся накануне заседании правительства, на котором президент выступил с этой инициативой, показали по национальным телеканалам в субботу.

"Ахалтекинцы, родиной которых является Туркменистан, - одна из самых древних и самых красивых пород верховых лошадей, сказал президент. Легендарные "небесные" кони - уникальное культурное достояние и бесценный вклад туркменского народа в сокровищницу общечеловеческих ценностей", - сказал Г.Бердымухамедов.

В этой связи он заявил о целесообразности подачи в ЮНЕСКО заявки на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.

Глава государства также распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов - подробного реестра наиболее видных представителей этой породы с указанием их достижений, происхождения и других сведений.

Президент также дал вице-премьеру Реджепу Базарову поручение изучить возможности и подготовить предложения по открытию научно-исследовательского центра или вуза данного профиля.

Напомнив, что ежегодно в стране в последнее воскресенье апреля отмечается День туркменского скакуна, глава государства сказал, что до праздника осталось совсем немного времени и нужно хорошо к нему подготовиться, чтобы провести его на высоком организационном уровне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СКАКУНЫ, ЮНЕСКО


Похожие новости


Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Туркменистан Президент Узбекистан отбыл с первым визитом в Туркменистан Туркменский лидер проведет в Исламабаде переговоры с Эрдоганом Президент Туркменистана утвердил структуру Госсовета безопасности Военный парад в Ашхабаде завершил церемонию инаугурации президента Туркменистана Бердымухамедова Бердымухамедов распустил правительство, попросив министров временно исполнять обязанности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]