Хогланд не стал комментировать ситуацию, связанную с Аскеровым и Гулиевым

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд не стал комментировать ситуацию с азербайджанскими заложниками в Карабахе - Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

"Я бы не хотел делать заявлений по столь чувствительному вопросу и будоражить общественное мнение. Но хочу отметить, что мы обладаем информацией о них", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.

Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Ф.Исазаде