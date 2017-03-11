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Карабахский конфликт 11.03.2017 15:26

Хогланд не стал комментировать ситуацию, связанную с Аскеровым и Гулиевым

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд не стал комментировать ситуацию с азербайджанскими заложниками в Карабахе - Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

"Я бы не хотел делать заявлений по столь чувствительному вопросу и будоражить общественное мнение. Но хочу отметить, что мы обладаем информацией о них", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.

Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ЗАЛОЖНИКИ, ОБСЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]