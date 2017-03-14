Гараисаев возглавил НС Банка МБА-МОСКВА

Главой Наблюдательного совета ОАО Банк "МБА-МОСКВА" назначен Заур Гараисаев, отмечается в сообщении Международного банка Азербайджана (МБА).

"З.Гараисаев назначен главой НС Банка МБА-МОСКВА", - отмечается в сообщении банка.

З.Гараисаев работает в банковском секторе Азербайджана с 1998 года, с января 2017 года – советник председателя правления МБА.

В сообщении отмечается, что заместитель председателя правления МБА Агшин Амиров назначен членом НС Банка МБА-МОСКВА.

Банк «МБА-МОСКВА» основан в 2002 году и является дочерней структурой ОАО «Международный Банк Азербайджана» – крупнейшего банка Азербайджана.

А.Азизов