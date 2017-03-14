Гараисаев возглавил НС Банка МБА-МОСКВА

Главой Наблюдательного совета ОАО Банк "МБА-МОСКВА" назначен Заур Гараисаев, отмечается в сообщении Международного банка Азербайджана (МБА).
"З.Гараисаев назначен главой НС Банка МБА-МОСКВА", - отмечается в сообщении банка.
З.Гараисаев работает в банковском секторе Азербайджана с 1998 года, с января 2017 года – советник председателя правления МБА.
В сообщении отмечается, что заместитель председателя правления МБА Агшин Амиров назначен членом НС Банка МБА-МОСКВА.
Банк «МБА-МОСКВА» основан в 2002 году и является дочерней структурой ОАО «Международный Банк Азербайджана» – крупнейшего банка Азербайджана.
А.Азизов
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана
Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев
Президент Алиев считает смехотворным заявление Саргсяна об инновативности Армении
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Правительство Азербайджана начинает снос "хрущевок" в Баку с микрорайона №1
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Представители России, Ирана и Турции проведут встречу в среду утром в Астане - источник
Кандидату в президенты Франции Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств - СМИ
Сирийская вооруженная оппозиция объясняет свое неучастие во встрече "Астана-3" ударами российских ВВС
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»