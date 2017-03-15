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Внешняя политика 15.03.2017 14:39

Алиев совершит визит в Венгрию во второй половине 2017 года – посол в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит во второй половине 2017 года визит в Венгрию, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" венгерский посол в Баку Имре Ласлоцки.

«Мы в преддверье нового визита вашего президента в Венгрию (…). На данный момент идут консультации по срокам и повестке. Ориентировочно это вторая половина 2017 года»,- сказал И.Ласлоцки.

Он напомнил, что лидеры двух стран договорились о проведении встреч на высшем уровне ежегодно.

«Наши лидеры в ходе последней встречи договорились, что будут встречаться ежегодно. Это хороший знак.Потому что визиты высоко уровня дают толчок развитию сотрудничества, в том числе экономическому», - отметил дипломат.

С полным текстом интервью с И.Ласлоцки можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/698318.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]