Алиев совершит визит в Венгрию во второй половине 2017 года – посол в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит во второй половине 2017 года визит в Венгрию, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" венгерский посол в Баку Имре Ласлоцки.

«Мы в преддверье нового визита вашего президента в Венгрию (…). На данный момент идут консультации по срокам и повестке. Ориентировочно это вторая половина 2017 года»,- сказал И.Ласлоцки.

Он напомнил, что лидеры двух стран договорились о проведении встреч на высшем уровне ежегодно.

«Наши лидеры в ходе последней встречи договорились, что будут встречаться ежегодно. Это хороший знак.Потому что визиты высоко уровня дают толчок развитию сотрудничества, в том числе экономическому», - отметил дипломат.

С полным текстом интервью с И.Ласлоцки можно ознакомиться на сайте агентства "Интерфакс-Азербайджан" по ссылке http://interfax.az/view/698318.

Ф.Исазаде