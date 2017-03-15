Отметивший 70-летие Ушаков, говорит, что продолжает работать на своем посту

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, которому на этой неделе исполнилось 70 лет, продолжает работать на своём посту.

"Все в порядке, продолжаю работать", - сказал Ю.Ушаков "Интерфаксу".

При этом он воздержался от ответа на вопрос, продлён ли ему срок пребывания на госслужбе, добавив лишь: "Работаю".