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Регион 04.09.2023 17:40

Контакты по линии администраций президентов РФ и США если и поддерживаются, то носят закрытый характер - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что контакты по линии администрации президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц если и осуществляются, то носят закрытый характер.

"Так не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживаются ли контакты по линии администраций президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц, например, Пола Уилана.

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Тэги: РОССИЯ, США, КОНТАКТЫ, УШАКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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