Контакты по линии администраций президентов РФ и США если и поддерживаются, то носят закрытый характер - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что контакты по линии администрации президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц если и осуществляются, то носят закрытый характер.

"Так не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживаются ли контакты по линии администраций президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц, например, Пола Уилана.