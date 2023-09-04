Контакты по линии администраций президентов РФ и США если и поддерживаются, то носят закрытый характер - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что контакты по линии администрации президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц если и осуществляются, то носят закрытый характер.
"Так не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживаются ли контакты по линии администраций президентов РФ и США, в частности, по вопросам обмена задержанных лиц, например, Пола Уилана.
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