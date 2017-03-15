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Внутренняя политика 15.03.2017 19:01

Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС республики.

На встрече с заместителями по работе с личным составом командиров объединений и военных частей и начальников учебных учреждений особого назначения З.Гасанов распорядился о мерах по усилению боевой и морально-психологической подготовки, соблюдению правил безопасности и повышению бдительности личного состава, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, БОЕГОТОВНОСТЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]