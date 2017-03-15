Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС республики.

На встрече с заместителями по работе с личным составом командиров объединений и военных частей и начальников учебных учреждений особого назначения З.Гасанов распорядился о мерах по усилению боевой и морально-психологической подготовки, соблюдению правил безопасности и повышению бдительности личного состава, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев