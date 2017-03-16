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Макроэкономика 16.03.2017 10:43

Азербайджан смог перестроить экономику в условиях низких цен на нефть - Алиев

Президент Ильхам Алиев ожидает роста ВВП Азербайджана в 2017 году.

"2017 год в Азербайджане будет годом экономического роста (после рецессии на 3,8% в 2016г - ИФ). ВВП за первые два месяца текущего года демонстрирует рост (на 0,4% -ИФ). При этом в январе-феврале рост ненефтяного сектора составил 5,3%", - сказал И.Алиев в четверг на V Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, снижение цен на нефть на мировых рынках в 2014-2016гг нанесло серьезный ущерб экономике Азербайджана. "Наши доходы сократились в 3-4 раза. Это стало серьезным вызовом для нас, но мы справились. Мы смогли перестроиться свою экономику в условиях низких цен на нефть", - добавил президент.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКОНОМИКА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]