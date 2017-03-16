Азербайджан смог перестроить экономику в условиях низких цен на нефть - Алиев

Президент Ильхам Алиев ожидает роста ВВП Азербайджана в 2017 году.
"2017 год в Азербайджане будет годом экономического роста (после рецессии на 3,8% в 2016г - ИФ). ВВП за первые два месяца текущего года демонстрирует рост (на 0,4% -ИФ). При этом в январе-феврале рост ненефтяного сектора составил 5,3%", - сказал И.Алиев в четверг на V Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, снижение цен на нефть на мировых рынках в 2014-2016гг нанесло серьезный ущерб экономике Азербайджана. "Наши доходы сократились в 3-4 раза. Это стало серьезным вызовом для нас, но мы справились. Мы смогли перестроиться свою экономику в условиях низких цен на нефть", - добавил президент.
Р.Бабаев
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