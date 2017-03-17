Правительству Азербайджана удалось стабилизировать в 2016 году ситуацию в финансовом секторе - премьер

Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде считает, что правительству удалось стабилизировать в 2016 году ситуации в финансовом секторе.

«Целенаправленные меры, предпринятые в 2016 году, и правильное использование сильного экономического потенциала, накопленного в предыдущие годы, привели к стабилизации экономической ситуации и позволили завершить 2016 год в целом с положительными результатами», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

По его словам, сложности, наблюдавшиеся в 2016 году в финансово-банковском секторе, были вызваны снижением цен на нефть.

«Резкое снижение цен на углеводороды на мировых рынках привели к значительному сокращению экспортных доходов страны и вызвали большой дефицит в платежном балансе. Неудовлетворительная работа ряда банков, преступная деятельность бывшего руководства системно-значимого Международного банка Азербайджана еще более осложнили ситуацию», - отметил он.

Премьер подчеркнул, что для решения этих проблем, руководство страны предприняло шаги для усовершенствования госуправления в финансовом секторе и обеспечения макроэкономической устойчивости. «Были созданы Палата по надзору за финансовым сектором и Совет по экономической стабильности. Совет по экономической стабильности подготовил план мероприятий по решению проблем финансового сектора. Соответствующие госструктуры приступили к исполнению этого плана», - сказал А.Раси-заде.

А.Ахундов