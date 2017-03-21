Сотрудники посольства РФ провели очередную встречу с блогером Лапшиным

Сотрудники посольства РФ в Азербайджане провели очередную встречу с блогером Александром Лапшиным, содержащимся в Бакинском следственном изоляторе №1, сообщили в посольстве.
"Жалоб на условия содержания А.Лапшин не высказал. Состояние его здоровья удовлетворительное. Следствие продолжается", — сообщили в посольстве.
Посольство отмечает, что находится в постоянном контакте с адвокатом АЛапшина.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
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