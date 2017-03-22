Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 24 Мар 10° 25 Мар 12°

Дальнее зарубежье 22.03.2017 15:47

Без прямого диалога между сторонами сирийского конфликта не обойтись - Лавров

В Москве выступают за прямой диалог между сторонами сирийского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то всерьез озабочен соблюдением этого режима (прекращения огня - ИФ), надо всерьез участвовать в работе по согласованию соответствующих решений, а не вставать в позу. Рассчитывают, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон, без прямого диалога никуда не деться", - заявил С.Лавров журналистам в среду.

По словам министра, Россия поддерживает "усилия, которые Стаффан де Мистура предпринимает для организации такого диалога".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДИАЛОГ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Эксперты РФ, Турции и Ирана 18-19 апреля обсудят в Тегеране Сирию, встреча будет закрытой и без оппозиции - источник Лаврентьев заявляет, что надо помешать сторонникам военного пути решения проблемы Сирии Турция принимает конкретные меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Сирии - турецкий посол в Москве Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган Косачев предложил европарламентариям посетить Сирию, чтобы составить собственное мнение о происходящем в стране Россия не поддержит новые санкции в отношении Сирии - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]