Без прямого диалога между сторонами сирийского конфликта не обойтись - Лавров

В Москве выступают за прямой диалог между сторонами сирийского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то всерьез озабочен соблюдением этого режима (прекращения огня - ИФ), надо всерьез участвовать в работе по согласованию соответствующих решений, а не вставать в позу. Рассчитывают, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон, без прямого диалога никуда не деться", - заявил С.Лавров журналистам в среду.

По словам министра, Россия поддерживает "усилия, которые Стаффан де Мистура предпринимает для организации такого диалога".