Приоритетом Эстонии во время председательства в ЕС будет антитеррористическая деятельность - глава МИД

Борьба с терроризмом станет приоритетом Эстонии в период председательства в ЕС во второй половине нынешнего года, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).
Выступая в Вашингтоне на встрече министров иностранных дел стран-членов коалиции против запрещенного в России "Исламского государства", он сказал, что его страна продолжит борьбу с терроризмом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД.
"Безопасная и защищенная Европа станет приоритетом Эстонии в период ее председательства в Европейском союзе во второй половине нынешнего года", - подчеркнул С.Миксер.
По его словам, "терроризму нет места в нашем мире, и Эстония продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом. Являясь членом руководящей группы коалиции против "Исламского государства", мы ищем возможности увеличения своего вклада".
Он отметил, что Эстония участвует в военных операциях против ИГИЛ, а также помогает борцам против "Исламского государства", поставляя снаряжение и поддерживая финансово освобожденные территории.
"Будучи председателем Европейского союза, мы будем держать в повестке дня вопросы борьбы с терроризмом", - заверил министр.
Он считает, что деятельность коалиции против ИГИЛ заслуживает признательности. "Эта борьбе нелегка и для ее успеха нужно, прежде всего, усилить международную координацию и обмен информацией", считает глава МИД.
В созданную в 2014 году против ИГИЛ коалицию входит 68 государств, ЕС, Лига арабских государств и Интерпол.
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