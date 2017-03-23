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СНГ 23.03.2017 17:29

Россия и Киргизия готовят соглашение о создании объединённой системы ПВО - Минобороны РФ

Вопросы, связанные с созданием российско-киргизской региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) обсудили в Москве в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замначальника Генштаба Вооруженных сил Киргизии Нурлан Чомоев.

"В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества, ход подготовки к подписанию проекта межгосударственного соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Киргизской Республики", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

Также обсуждались "актуальные вопросы функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии", говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПВО, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]