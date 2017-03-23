Россия и Киргизия готовят соглашение о создании объединённой системы ПВО - Минобороны РФ

Вопросы, связанные с созданием российско-киргизской региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) обсудили в Москве в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замначальника Генштаба Вооруженных сил Киргизии Нурлан Чомоев.
"В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества, ход подготовки к подписанию проекта межгосударственного соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Киргизской Республики", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.
Также обсуждались "актуальные вопросы функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии", говорится в пресс-релизе.
Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой готовностью частей на передовой
Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку
Темпы роста экономик emerging markets ускорятся в 2017 году - доклад БАФ
АБИИ утвердил 13 новых участников, их число достигло 70
Домашний арест в Грузии может стать платной услугой
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»