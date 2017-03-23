Россия и Киргизия готовят соглашение о создании объединённой системы ПВО - Минобороны РФ

Вопросы, связанные с созданием российско-киргизской региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) обсудили в Москве в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замначальника Генштаба Вооруженных сил Киргизии Нурлан Чомоев.

"В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества, ход подготовки к подписанию проекта межгосударственного соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Киргизской Республики", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

Также обсуждались "актуальные вопросы функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии", говорится в пресс-релизе.