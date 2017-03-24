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Макроэкономика 24.03.2017 10:24

Доллар США в пятницу дорожает в ожидании принятия закона об отмене Obamacare

Курс доллара США к основным мировым валютам повышается в ходе торгов в пятницу.

Палата представителей Конгресса США не стала проводить в четверг голосование по законопроекту об изменении системы медицинского страхования, призванному заменить инициированную предыдущим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения (Obamacare). Законодатели продолжат обсуждение документа в пятницу утром и, как ожидается, утвердят законопроект до конца дня.

Евро торгуется утром в пятницу в районе $1,0783 против $1,0801 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 119,97 иены по сравнению со 119,67 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,27 иены против 110,8 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,2%. Торги в четверг он завершил близко к минимуму за семь недель.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,23%.

Голосование за отмену противоречивой реформы здравоохранения Obamacare станет первым экзаменом для администрации президента США Дональда Трампа, и долларовые пары ждут не дождутся его результатов, отмечают эксперты.

"Динамика евро будет зависеть от прогноза по ставке в США и спреда доходности, который, на самом деле, в последнее время благоприятен для единой валюты, поскольку ожидания по ставкам в Европе выросли, а в США - застопорились и даже снизились", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]