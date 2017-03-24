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Дальнее зарубежье 24.03.2017 12:15

Москва передавала рекомендации оппозиционной партии Болгарии для победы на выборах в 2016 году - газета

Оппозиционная социалистическая партия Болгарии получила секретный документ, подготовленный Москвой, и предлагающий стратегическую программу для победы на президентских выборах в стране в прошлом году, пишет газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на пятерых действующих и бывших болгарских чиновников.

"Среди этих рекомендаций: распространение "фейковых" новостей и продвижения преувеличенных опросных данных", - пишет газета.

По ее данным, речь идет о 30-страничном документе, "составленном приближенным к Кремлю исследовательским центром".

"Он был передан бывшим российским разведчиком, находящимся в американском санкционном списке", - пишет газета, ссылаясь на трех источников.

Экс-сотрудник СВР Леонид Решетников, который, как пишет "Уолл-стрит джорнэл", передал документ, не опровергал, что встречался с лидером болгарских социалистов, однако заявил, что не передавал каких-либо документов: "Кто-то это придумывает. Кто бы это но не делал, он заинтересован в разрушении и охлаждении отношений между Болгарией и Россией... Это просто выдумки".

Издание отмечает, что ни российский МИД, ни болгарское правительство не прокомментировало эти данные.

В ноябре 2016 года президентом Болгарии был избран кандидат от Социалистической партии, бывший командующий ВВС Румен Радев. Он выступает, в частности, за отмену антироссийских санкций, заявляя об их вреде и ЕС, и России.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]