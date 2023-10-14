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ТЭК 14.10.2023 19:50

Болгария вводит сбор свыше $100/тыс. куб. м на транзит российского газа

Болгария вводит сбор на транзит российского газа по своей территории. Согласно опубликованному в официальном издании государства закону, импорт и транзит российского газа облагается сбором в размере 20 левов за 1 МВт ч - это около $111 на тысячу кубометров.

Сбор касается импорта и транзита природного газа в газообразном состоянии, а также СПГ.

Ответственными за уплату сбора являются импортеры и газотранспортные организации.

Болгария, ранее полностью зависимая от российских поставок, утратила эту возможность, отказавшись принять в начале 2022 года новую форму оплаты газа. Через республику проходит сухопутное продолжение газопровода "Турецкий поток", по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, БОЛГАРИЯ, НАЛОГ


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