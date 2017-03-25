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СНГ 25.03.2017 11:52

Трое детей погибли в автокатастрофе на юго-востоке Московской области - источник

Авария с участием грузовой "Газели" на трассе в Луховицком районе Московской области унесла жизни троих детей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Грузовая "Газель" на трассе М-5 вблизи деревни Врачово лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем. Погибли трое детей, находившихся в легковушке", - сказал собеседник агентства.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]