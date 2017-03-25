Трое детей погибли в автокатастрофе на юго-востоке Московской области - источник

Авария с участием грузовой "Газели" на трассе в Луховицком районе Московской области унесла жизни троих детей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Грузовая "Газель" на трассе М-5 вблизи деревни Врачово лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем. Погибли трое детей, находившихся в легковушке", - сказал собеседник агентства.

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.