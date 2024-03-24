Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
СНГ 24.03.2024 10:35

При теракте в «Крокусе» пострадало 152 человека - ГУ МЧС по Московской области

Сто пятьдесят два человека пострадали при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает главк МЧС РФ по Московской области утром в воскресенье.

"133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", - говорится в сообщении.

Проводится разбор завалов. "По состоянию на 07.00 24.03.2024 разобрано 91 м3 завалов", - информирует ведомство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЧС, ПОДМОСКОВЬЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В МЧС России предполагают возобновить учения с участием всех прикаспийских государств Китай закупит у России два самолета Ил-76 для тушения пожаров Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ На борту упавшего под Иркутском Ан-12 были 9 человек - МЧС Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в Карабахе Пиротехники МЧС РФ планируют разминировать в Азербайджане 100 га территорий - МЧС Азербайджана Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий - МЧС Путин попросил Медведева держать под контролем вопросы оказания помощи пострадавшим от паводка и природных пожаров МЧС передало в СКР всю документацию о действиях пожарных в сгоревшей "Зимней вишне"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az