При теракте в «Крокусе» пострадало 152 человека - ГУ МЧС по Московской области

Сто пятьдесят два человека пострадали при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает главк МЧС РФ по Московской области утром в воскресенье. "133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", - говорится в сообщении. Проводится разбор завалов. "По состоянию на 07.00 24.03.2024 разобрано 91 м3 завалов", - информирует ведомство.

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