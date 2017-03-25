В одном из казино Лас-Вегаса произошла стрельба

Неизвестные напали на казино Bellagio, расположенное в городе Лас-Вегас (штат Невада), сообщают в субботу американские СМИ.

По словам очевидцев, в заведение ворвалась группа вооруженных людей. Неизвестные ограбили магазин Rolex, находящийся в том же здании.

В настоящий момент работа казино приостановлена, к месту происшествия уже прибыли местные стражи порядка.

Данных о пострадавших в результате нападения пока не приводится.