Возможная победа социалистов на парламентских выборах Болгарии способна дать надежду на улучшение отношений с РФ - эксперт

Проевропейская партия ГЕРБ и социалисты, выступающие за улучшение отношений с Москвой, имеют примерно равные шансы выиграть досрочные выборы в болгарский парламент 26 марта, считает научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Болгарии Никита Гусев.

"Согласно последним социологическим опросам, ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) имеет перевес в 2 %. Социалисты идут на втором месте. Интрига сохраняется, поскольку перевес может быть у каждой из этих двух партий. Никто пока не берется судить, какая политическая сила победит на выборах. Следует учесть и фактор так называемого "колеблющегося избирателя". Избирателей, которые до сих пор не определись, за кого голосовать, в настоящее время около 20 %", - заявил Н.Гусев в субботу "Интерфаксу".

С выбором партнеров для создания коалиции гораздо больше определенности, отмечает балканист. "Даже если колеблющийся электорат ГЕРБ и социалисты распределят поровну, проевропейская партия для необходимого количества процентов голосов будет вынуждена договариваться с правоцентристской партией "Воля", которые, скорее всего, могут оказаться на третьем месте по итогам выборов", - сказал собеседник агентства.

"Болгарской социалистической партии (БСП) придется договариваться с "Движением за права и свободы", отстаивающей интересы болгарский турок. Возможно, социалистам придется выбирать и других партнеров для коалиции. Кто бы ни победил, будет вынужден создавать коалицию, и вести для этого весьма сложные переговоры", - считает эксперт.

Что касается влияния результатов выборов в болгарский парламент на отношения между Москвой и Софией, то они либо не изменятся совсем, либо будут открыты возможности для сближения России и Болгарии, полагает Н.Гусев.

"Если победит ГЕРБ, то, по большому счету, ничего не изменится. Эта партия уже давно находится во власти, и, в случае победы, безусловно, продолжит свой курс на дальнейшую интеграцию в рамках ЕС. Единственное, что может поменяться, это риторика в отношении России, которая станет более жесткой", - сказал балканист.

"Если победят социалисты, то могут затронуть тему, связанную с проектом строительства атомной электростанции "Белене", а также тему газопроводов. Но следует понимать, что у БСП, в определенном смысле, связаны руки. Если социалисты поднимут эти вопросы, то рискуют отпугнуть от себя коалиционных партнеров, поскольку такая постановка вопроса может вызвать недовольство в Брюсселе. А этого социалисты не очень хотят", - отмечает Н.Гусев.

По словам эксперта, если ГЕРБ полностью закрывает тему сближения с Москвой, то социалисты, во всяком случае, открывают возможность говорить на эту тему. "Это уже немаловажный шаг", - считает балканист.

Президентские выборы в Болгарии состоялись в ноябре 2016 года, во втором туре которых одержал победу кандидат от социалистов Румен Радев. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, возглавлявший до президентских выборов болгарское правительство, практически сразу после подведения итогов голосования ушел в отставку с поста премьер-министра.

Досрочные выборы в парламент Болгарии состоятся в воскресенье, 26 марта.