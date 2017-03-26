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Дальнее зарубежье 26.03.2017 11:47

Досрочные парламентские выборы начались в Болгарии

В Болгарии началось голосование на досрочных парламентских выборах.

В выборах примут участие более 4 тыс. 700 кандидатов, представляющих 13 политических партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет. Однако, как считают наблюдатели, основная борьба развернется между партией ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер Бойко Борисов, и Болгарской социалистической партией (БСП) во главе с Корнелией Ниновой.

Б.Борисов ушел в отставку после победы на президентских выборах в ноябре минувшего года действующего президента страны Румена Радева, которого поддержали социалисты.

БСП, которая по итогам опроса общественного мнения, проведенного накануне выборов, незначительно опережает ГЕРБ, выступает за более тесные связи с Россией и против антироссийских санкций ЕС. ГЕРБ, напротив, считает необходимым строго следовать в русле политики Евросоюза и за сохранение санкций против России.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]