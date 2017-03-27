В Ширване прошел региональный тур Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж

17 марта в школе № 10 имени Э.Б. Иманова города Ширвана (директор Ариф Алиев) состоялся очередной тур IХ республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Олимпиада организована Посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Участников Олимпиады приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, заместитель главы Исполнительной власти города Ширвана Эльмира Агаева и заведующий отделом образования города Ширвана Ровшан Аллахвердиев.
Владимир Дорохин в своем выступлении отметил: «В школах Азербайджана очень сильный русскоязычный сектор, в высшей школе Азербайджана такой же сектор. Это хорошо, это благо для страны и это благо для наших отношений. Мы в России это знаем, это видим и это ценим».
В Олимпиаде приняли участие школьники из города Ширвана, Сабирабадского, Саатлинского, Гаджикабульского и Имишлинского районов.
По завершении регионального тура руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил глав Исполнительной власти города Ширвана, Сабирабадского, Саатлинского, Гаджикабульского и Имишлинского районов за оказанную поддержку проведению Олимпиады. Он передал школе № 10 города Ширвана комплект учебной литературы по русскому языку.
Следующие туры Олимпиады пройдут 7 и 8 апреля в городах Исмаиллы и Шемахе.
Фотографии:
1. Олимпиада по русскому языку прошла в городе Ширване
2. Выступает Посол России в Азербайджане В.Дорохин
3. Выступает заведующий отделом образования города Ширвана Р.Аллахвердиев
4. Выступает заместитель главы Исполнительной власти города Ширвана Э.Агаева
5 - 9. Олимпиада по русскому языку прошла в городе Ширване
10. Выступает Посол России в Азербайджане В.Дорохин
11 - 17. Олимпиада по русскому языку прошла в городе Ширване
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