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27.03.2017 08:38

Азербайджанский город Гянджа стал культурной столицей Содружества Независимых Государств

Азербайджанский город Гянджа официально стал культурной столицей Содружества Независимых Государств (СНГ). 18 марта в городе состоялась официальная церемония и прошли концерты и ярмарки народных промыслов.

«То, что этот город в 2017 году стал культурной столицей СНГ, конечно, очень важно. Я надеюсь, что и для горожан Гянджи это будет год, связанный с активными программами в области культуры и науки», - заявил сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Соответствующий сертификат о статусе культурной столицы Михаил Швыдкой вручил главе города Гянджи Эльмару Велиеву.

В течение года в Гяндже пройдут десятки культурных мероприятий СНГ. Сюда будут приезжать деятели культуры и искусства не только СНГ, но и всего мира.

Мы гордимся этим статусом. В течении года здесь пройдет множество культурных мероприятий международного значения, песенные конкурсы и фестивали», - подчеркнул глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев.

В 2016 году город Гянджа был молодежной столицей Европы, а годом ранее азербайджанский город Габала уже был культурной столицей СНГ.

Как известно, в декабре прошлого года в городе Баку на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией было принято решение об открытии в 2017 году в городе Гяндже филиала Российского информационно-культурного центра. Это должно стать важным событием для культурной столицы СНГ.

В торжественных мероприятиях в городе Гяндже приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Фотографии:


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]