В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж

19 и 20 марта представительство Россотрудничества в Азербайджане представляет культуру народов России на фестивале «Весенняя крепость», посвященном весеннему празднику Новруз. Он проходит в историческом центре города Баку - Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».
Здесь развернуты красочные павильоны России, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.
В российском павильоне, организованном Российским информационно-культурным центром в городе Баку, представлены изделия народных промыслов, сувенирная продукция, народные музыкальные инструменты. Все его посетители получают подарки – сувенирную продукцию с символикой «Россия – любовь без границ».
На фестивале проходит праздничный концерт. В нем приняли участие ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь», Фарид Казаков, Аслан Азимзаде, Рафаэль Атаев и Муталиб Бораев. Они представили русские, татарские, аварские песни и танцы.
Фотографии:
1 - 19. Культура народов России представлена на фестивале «Весенняя крепость»
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