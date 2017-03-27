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27.03.2017 08:39

В Баку проходит фестиваль, посвященный празднику Новруз. Фоторепортаж

19 и 20 марта представительство Россотрудничества в Азербайджане представляет культуру народов России на фестивале «Весенняя крепость», посвященном весеннему празднику Новруз. Он проходит в историческом центре города Баку - Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Здесь развернуты красочные павильоны России, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.

В российском павильоне, организованном Российским информационно-культурным центром в городе Баку, представлены изделия народных промыслов, сувенирная продукция, народные музыкальные инструменты. Все его посетители получают подарки – сувенирную продукцию с символикой «Россия – любовь без границ».

На фестивале проходит праздничный концерт. В нем приняли участие ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь», Фарид Казаков, Аслан Азимзаде, Рафаэль Атаев и Муталиб Бораев. Они представили русские, татарские, аварские песни и танцы.

Фотографии:


1 - 19. Культура народов России представлена на фестивале «Весенняя крепость»

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]