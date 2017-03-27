Президент Молдавии обещает заблокировать законопроект об изменении избирательной системы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу властей об изменении избирательной системы и переходу к выборам по одномандатным округам.

"Выразил свою личную позицию по поводу возможного изменения Кодекса о выборах в том, что касается введения одномандатного голосования. Отметил, что президент будет блокировать эту инициативу, если за нее проголосуют в парламенте", - написал И.Додон в понедельник в "Фейсбуке".

Он сообщил, что в ходе встречи в понедельник проинформировал о своей позиции регионального директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия (ЕСВД) Томаса Майр-Хартинга.

И.Додон также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос об "эволюции приднестровского урегулирования". "По этому вопросу существует единая позиция президента, парламента и правительства. Подход к решению вопроса должен быть комплексным, а в его основании должен быть "берлинский протокол", - сообщил президент.

Как сообщалось, правящая в Молдавии Демократическая партия продвигает разработанный ею законопроект об изменении избирательной системы, чтобы отказаться от нынешних парламентских выборов по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам. Оппозиционная пропрезидентская Партия социалистов выступает против этой инициативы. Социалисты считают, что власти пытаются изменить систему, чтобы потом снова сформировать парламентское большинство при помощи подкупа депутатов-одномандатников.