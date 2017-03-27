Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8654 RUR   0.0302 GBR   2.1549 TRY   0.4771

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° Завтра 10° 29 Мар 13° 30 Мар 13°

СНГ 27.03.2017 16:02

Президент Молдавии обещает заблокировать законопроект об изменении избирательной системы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу властей об изменении избирательной системы и переходу к выборам по одномандатным округам.

"Выразил свою личную позицию по поводу возможного изменения Кодекса о выборах в том, что касается введения одномандатного голосования. Отметил, что президент будет блокировать эту инициативу, если за нее проголосуют в парламенте", - написал И.Додон в понедельник в "Фейсбуке".

Он сообщил, что в ходе встречи в понедельник проинформировал о своей позиции регионального директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия (ЕСВД) Томаса Майр-Хартинга.

И.Додон также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос об "эволюции приднестровского урегулирования". "По этому вопросу существует единая позиция президента, парламента и правительства. Подход к решению вопроса должен быть комплексным, а в его основании должен быть "берлинский протокол", - сообщил президент.

Как сообщалось, правящая в Молдавии Демократическая партия продвигает разработанный ею законопроект об изменении избирательной системы, чтобы отказаться от нынешних парламентских выборов по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам. Оппозиционная пропрезидентская Партия социалистов выступает против этой инициативы. Социалисты считают, что власти пытаются изменить систему, чтобы потом снова сформировать парламентское большинство при помощи подкупа депутатов-одномандатников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Президент Молдавии готов обратиться к народу для решения проблемы игнорирования парламентом его предложений Президент Додон сообщил о решении Москвы легализовать пребывание в РФ 250 тыс. молдавских граждан Президент Молдавии заявляет, что не смог достичь с премьером и спикером консенсуса по основным политическим вопросам Президент Молдавии собирается внести законопроект о праве главы республики распускать парламент Избранный президент Молдавии Додон намерен стать беспартийным Центризбирком Молдавии подтвердил победу Додона на президентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]