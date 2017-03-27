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Карабахский конфликт 27.03.2017 19:41

Минская группа ОБСЕ рассматривает возможность обращения в будущем в ООН по вопросу Карабахского конфликта

Американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд не исключает возможность обращения в ООН.

"Недавно я был в Нью-Йорке, встречался с руководящим составом ООН, представил карабахскую проблему, нюансы. Они заверили, что готовы предпринять определенные шаги, если могут быть полезными, к примеру, это может быть резолюция ООН или какая-либо другая помощь", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, на данный момент проблемой занимается МГ ОБСЕ.

"Мы можем иметь в уме, что при необходимости можем обратиться за помощью в ООН. В будущем, возможно, появится необходимость, и если будет реальный шаг к миру, может быть, мы обратимся за помощью к ООН. Но на данный момент особой необходимости в новой резолюции ООН нет", - считает американский дипломат.

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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]