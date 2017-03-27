Минская группа ОБСЕ рассматривает возможность обращения в будущем в ООН по вопросу Карабахского конфликта

Американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд не исключает возможность обращения в ООН.

"Недавно я был в Нью-Йорке, встречался с руководящим составом ООН, представил карабахскую проблему, нюансы. Они заверили, что готовы предпринять определенные шаги, если могут быть полезными, к примеру, это может быть резолюция ООН или какая-либо другая помощь", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, на данный момент проблемой занимается МГ ОБСЕ.

"Мы можем иметь в уме, что при необходимости можем обратиться за помощью в ООН. В будущем, возможно, появится необходимость, и если будет реальный шаг к миру, может быть, мы обратимся за помощью к ООН. Но на данный момент особой необходимости в новой резолюции ООН нет", - считает американский дипломат.