Минская группа ОБСЕ рассматривает возможность обращения в будущем в ООН по вопросу Карабахского конфликта

Американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд не исключает возможность обращения в ООН.
"Недавно я был в Нью-Йорке, встречался с руководящим составом ООН, представил карабахскую проблему, нюансы. Они заверили, что готовы предпринять определенные шаги, если могут быть полезными, к примеру, это может быть резолюция ООН или какая-либо другая помощь", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Ереване в понедельник.
По его словам, на данный момент проблемой занимается МГ ОБСЕ.
"Мы можем иметь в уме, что при необходимости можем обратиться за помощью в ООН. В будущем, возможно, появится необходимость, и если будет реальный шаг к миру, может быть, мы обратимся за помощью к ООН. Но на данный момент особой необходимости в новой резолюции ООН нет", - считает американский дипломат.
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