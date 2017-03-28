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28.03.2017 10:39

Студенты БВШН учатся действовать в чрезвычайных ситуациях

Первые выпускники Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), которые закончат вуз в этом году, будут обладать не только знаниями в области нефтяных и химических технологий и машиностроения, но и навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. Эти навыки они приобретают в Военном госпитале Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, где каждую субботу студенты учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, участвовать в спасательных работах, а также принимать санитарные и гигиенические меры, необходимые в экстренных обстоятельствах.

Медицинская подготовка студентов, которой предшествовали лекционные занятия в первом семестре, организована в рамках нового предмета «Гражданская оборона: Основы оказания медицинской помощи». Программа включала, помимо лекций, элементы интерактивного обучения, в том числе презентации, дискуссии, практические упражнения и моделирование реальных ситуаций. Курс, который был внесен в расписание студентов пятого курса факультетов «Химическая инженерия» и «Нефтегазовая инженерия» Высшей школы в прошлом году, ведет профессор кафедры химической инженерии БВШН, Главный врач Военного госпиталя Государственной пограничной службы, доктор медицинских наук Кенан Юсиф-заде.

В ходе медицинской практики студенты учатся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, брать пробы крови и делать инъекции, накладывать повязки и проводить первичный диагноз раненых и пострадавших. Кроме того, они также знакомятся с условиями работы в операционных и мерами профилактики инфекционных заболеваний.

Как отметил ректор БВШН Эльмар Гасымов, разведка и добыча нефти и газа всегда сопряжены с риском, и работающие в этой сфере специалисты должны знать, что предпринять в экстренной ситуации. «Поэтому мы намерены сделать новый предмет обязательным и преподавать его всем старшекурсникам Высшей школы наравне с профильными дисциплинами», - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]