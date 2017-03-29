Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе увеличился в 4 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 4 раза, - до 2,403 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном месяце кондиционеров оценивается в $744,1 тыс. (рост в 7,4 раза по сравнению с январем 2016 года)", - отметили в ведомстве.
В январе 2017 года также наблюдалось резкое увеличение импорта в Азербайджан вычислительных машин, блоков и установок. В частности, за отчетный период их импортировано в Азербайджан 10,558 тыс. единиц (рост на 97,5%) на сумму $2 млн 326,2 тыс. (спад на 17,8%).
Кроме этого, в январе 2017 года увеличился на 60,8% - до 11,658 тыс. единиц импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $1 млн 378,4 тыс. (рост на 5%).
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60-миллиметровых минометов – Минобороны
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет
Главный режиссер Русского драмтеатра им. С.Вургуна примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии
Лучшей игровой картиной Национальной кинопремии "Ника" назван фильм "Рай" Андрея Кончаловского
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в особо крупном мошенничестве - Лефортовский суд
С 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,9 млн человек - указ президента
Трамп подозревает в связях с Россией главу предвыборного штаба Клинтон Подесту
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»