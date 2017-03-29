Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе увеличился в 4 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 4 раза, - до 2,403 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном месяце кондиционеров оценивается в $744,1 тыс. (рост в 7,4 раза по сравнению с январем 2016 года)", - отметили в ведомстве.

В январе 2017 года также наблюдалось резкое увеличение импорта в Азербайджан вычислительных машин, блоков и установок. В частности, за отчетный период их импортировано в Азербайджан 10,558 тыс. единиц (рост на 97,5%) на сумму $2 млн 326,2 тыс. (спад на 17,8%).

Кроме этого, в январе 2017 года увеличился на 60,8% - до 11,658 тыс. единиц импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $1 млн 378,4 тыс. (рост на 5%).

Н.Аббасова