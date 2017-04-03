AccessBank представил новое мобильное приложение myAccess

Азербайджанский AccessBank представил клиентам новое мобильное приложение myAccess, отмечается в сообщении банка.
Приложение разработано на основе платформ Android и iOS.
«Благодаря цифровому банкингу расширяется географический охват обслуживания клиентов, продукты и услуги банка становятся более доступными для них независимо от их местонахождения. Мы осознаем, что в будущем преимущество будет у тех банков, которые меняя свою бизнес-модель, активно переводят операции в цифровые каналы и трансформируют свою сеть обслуживания» - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления AccessBank Анара Гасанова.
Приложение myAccess уже возможно загрузить изApp Store и Google Play.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Ахундов
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