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03.04.2017 14:22

AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017

«Азербайджанские Авиалинии» приглашают всех посетить стенд на 16-й Международной Выставке «Туризм и Путешествия» AITF-2017, которая пройдет с 6 по 8 апреля в Баку.

На совместном стенде AZAL и эксклюзивного партнера авиакомпании Silk Way Travel посетители смогут пообщаться с представителями авиакомпании и турагентства. Участников и посетителей выставки также ждут интересные деловые встречи.

На период выставки среди посетителей стенда также запланирован розыгрыш бесплатных авиабилетов по направлениям, куда выполняет перелеты «Азербайджанские Авиалинии», а также другие ценные призы.

Также участники и посетители смогут зарегистрироваться и стать участником программы для часто летающих пассажиров AZAL MILES, получив тем самым подарочные 50 бонусных баллов.

Выставка «AITF» является знаковым событием активно развивающегося туристического рынка Азербайджана, которое ежегодно собирает на единой площадке большое количество участников и посетителей с разных стран мира, где проводятся важные встречи, заключаются партнерские договора и сделки с ключевыми покупателями туристических услуг страны, анонсируются новые программы и направления.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]