Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Азербайджанской Республике Берт Шуфс принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group НаталиейАлиевой.
В ходе встречи были затронуты вопросы участия бельгийских компаний в Caspian Energy Forum - 2017, который пройдет 12 апреля в Баку, а также перспективы расширения информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group.
Отметив, что основная миссия посольства заключается в поддержании хороших отношений между Азербайджаном и Бельгией, посол напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Бельгию с визитом 6 февраля. «На встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Короля Бельгии Филиппа в основном говорили об экономическом сотрудничестве. И, конечно же, была отмечена важность «дорожной карты» Президента Азербайджана, поскольку диверсификация экономики является важной задачей», - подчеркнул посол.
По его словам, существует необходимость в диверсификации, а также в привлечении иностранных инвесторов и иностранных компаний в Азербайджан. «Главы наших государств понимают, что в глобализованном мире вы должны быть «на передовых рубежах», а диверсификация экономики – одна из главных задач Азербайджана. И бельгийские компании могут в этом помочь. Президент дал четкий сигнал бельгийским компаниям, пригласив их в Азербайджан», - подчеркнул Берт Шуфс.
По словам посла, Бельгия уже присутствует в различных сферах ненефтяного и газового сектора, к примеру, в сфере логистики, здравоохранения, сельского хозяйства и строительной сфере Азербайджана.
«Очень важно, чтобы Азербайджан позиционировал себя таким образом, чтобы привлечь такого рода компании, поскольку мы живем в очень глобализованном мире, и я должен отметить, что время от времени бельгийские компании приезжают сюда и спрашивают меня об Азербайджане. Поэтому я должен суметь объяснить причины, по которым стоит приехать в Азербайджан», - сказал посол.
Он отметил, что благодаря электронной визе стало намного легче путешествовать в Азербайджан. «В Азербайджане была проведена конференция по туризму, и это стало четким сигналом. В прошлом году такая конференция была проведена в Брюсселе. В туризме очень важно показать свою страну», - продолжил он.
«Одна из целей «дорожной карты» президента заключается в создании среды для развития МСП. Сегодня развитие малых и средних предприятий направляют технологии. Нужны предприниматели, которые не только ведут бизнес, но также имеют опыт и располагают технологиями», - продолжил он.
Говоря об энергетической отрасли, Берт Шуфс подчеркнул, что «Южный газовый коридор» - своего рода путь с востока на запад. «Если говорить о «Южном газовом коридоре», бельгийские компании уже инвестируют в этот проект, 19% в проекте TAP принадлежат бельгийской компании Fluxys», - сказал посол, отметив, что благодаря строительству «Южного газового коридора» Азербайджан также станет транзитной страной.
В завершение встречи посол дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического сотрудничества, затронул также вопросы развития энергетического сотрудничества. C интервью можете ознакомиться на сайте www.caspianenergy.net.
Казахстан выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН - Назарбаев
Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев
Госнефтефонд Азербайджана в марте на валютных аукционах продал $250 млн, в I квартале – около $800 млн
Инфляция в Турции усилилась в марте до 11,3% - максимума с 2008 г.
Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 5 пострадали – МВД
Состояние семьи Иванки Трамп может составлять до $740 млн - СМИ
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны около $17,2 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Франция не представляет себе Асада во главе будущей Сирии - глава МИД
Премьер Сербии Вучич лидирует с 55,09% на выборах президента - избирком
Экс-премьер Татарстана Халиков стал гендиректором "УК "Татэнерго"
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»