ЕС готов содействовать усилиям ООН в восстановлении мира в Йемене

Евросоюз выразил готовность активизировать усилия в поддержку действий ООН в поисках политического урегулирования кризиса в Йемене и предложил свои услуги сторонам для начала переговоров, говорится в постановлении, принятом в понедельник Советом ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"В Йемене не может быть военного решения конфликта. Кризис может быть разрешен только путем переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон", - указано в постановлении.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС пообещали оказывать поддержку конфликтующим сторонам в достижении урегулирования конфликта и внести вклад в будущее восстановление страны.

"ЕС и его члены готовы увеличить гуманитарную помощь населению по всей стране в соответствии с растущими потребностями", - отмечается в постановлении.

Особое беспокойство европейских стран вызывают возможные последствия войны в Йемене для стабильности во всем регионе. Война, подчеркивается в постановлении, создала условия для процветания террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе группировки запрещены в РФ), в Йемене и на всем Аравийском полуострове.

"Евросоюз самым решительным образом осуждает любые теракты и настоятельно призывает правительство Йемена взять на себя ответственность за борьбу с террористическими группами, которые пользуются нынешней нестабильностью", - отмечается в постановлении.