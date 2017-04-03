Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

Дальнее зарубежье 03.04.2017 19:01

ЕС готов содействовать усилиям ООН в восстановлении мира в Йемене

Евросоюз выразил готовность активизировать усилия в поддержку действий ООН в поисках политического урегулирования кризиса в Йемене и предложил свои услуги сторонам для начала переговоров, говорится в постановлении, принятом в понедельник Советом ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"В Йемене не может быть военного решения конфликта. Кризис может быть разрешен только путем переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон", - указано в постановлении.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС пообещали оказывать поддержку конфликтующим сторонам в достижении урегулирования конфликта и внести вклад в будущее восстановление страны.

"ЕС и его члены готовы увеличить гуманитарную помощь населению по всей стране в соответствии с растущими потребностями", - отмечается в постановлении.

Особое беспокойство европейских стран вызывают возможные последствия войны в Йемене для стабильности во всем регионе. Война, подчеркивается в постановлении, создала условия для процветания террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе группировки запрещены в РФ), в Йемене и на всем Аравийском полуострове.

"Евросоюз самым решительным образом осуждает любые теракты и настоятельно призывает правительство Йемена взять на себя ответственность за борьбу с террористическими группами, которые пользуются нынешней нестабильностью", - отмечается в постановлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, СОВЕТ, МИД


Похожие новости


В ЕС обеспокоены развитием событий в Йемене ЕС пообещал поддержку Йемену в строительстве государства, уважающего права человека ЕС приветствовал результаты выборов в Йемене и обещал помогать ему

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]