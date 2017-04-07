Юнкер осуждает применение химического оружия в Сирии, с пониманием относится к усилиям по предотвращению подобных инцидентов

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер решительно осудил применение химического оружия в Сирии и выразил понимание необходимости ответа на повторное использование такого оружия, говорится в коммюнике ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"4 апреля ужасная химическая атака обрушилась на мирных жителей Хан-Шейхуна. Вчера вечером, в ответ, США предприняли воздушные удары по аэродрому Шайрат. США проинформировали ЕС о том, что эти удары ограничены и направлены на сдерживание дальнейших злодеяний с применением химического оружия", - отмечается в заявлении Ж.-К.Юнкера.

Он отметил, что "понимает эти усилия по предотвращению дальнейших нападений". По мнению председателя Еврокомиссии, существует "четкое различие между воздушными ударами по военным объектам и применением химического оружия против гражданских лиц".

Заявление Ж.-К.Юнкера призывает "удвоить усилия по пресечению спирали насилия в Сирии и к достижению прочного мира".

Этого можно добиться только через политический переход, и Еврокомиссия, как и ее председатель, готова выполнить для этого свою роль в полном объеме, заверяют в Брюсселе.