Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 18° 9 Апр 18° 10 Апр 12°

Дальнее зарубежье 07.04.2017 18:30

Юнкер осуждает применение химического оружия в Сирии, с пониманием относится к усилиям по предотвращению подобных инцидентов

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер решительно осудил применение химического оружия в Сирии и выразил понимание необходимости ответа на повторное использование такого оружия, говорится в коммюнике ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"4 апреля ужасная химическая атака обрушилась на мирных жителей Хан-Шейхуна. Вчера вечером, в ответ, США предприняли воздушные удары по аэродрому Шайрат. США проинформировали ЕС о том, что эти удары ограничены и направлены на сдерживание дальнейших злодеяний с применением химического оружия", - отмечается в заявлении Ж.-К.Юнкера.

Он отметил, что "понимает эти усилия по предотвращению дальнейших нападений". По мнению председателя Еврокомиссии, существует "четкое различие между воздушными ударами по военным объектам и применением химического оружия против гражданских лиц".

Заявление Ж.-К.Юнкера призывает "удвоить усилия по пресечению спирали насилия в Сирии и к достижению прочного мира".

Этого можно добиться только через политический переход, и Еврокомиссия, как и ее председатель, готова выполнить для этого свою роль в полном объеме, заверяют в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СИРИЯ, США, ЮНКЕР


Похожие новости


Туск возложил ответственность за химатаку в Сирии на правительство Асада и тех, кто его поддерживает Председатель Европарламента осудил применение химического оружия в Сирии Могерини призвала срочно оказывать гуманитарную помощь Сирии Будущее Сирии должно определяться самими сирийцами - Могерини Могерини возложила на Асада ответственность за случай применения химоружия в Сирии Евросоюз подтвердил поддержку сирийской оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]