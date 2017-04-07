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Внешняя политика 07.04.2017 18:48

Баку заинтересован в углублении политического диалога с Амстердамом – глава МИД Азербайджана

Амстердам поддерживает усилия Азербайджана по развитию сотрудничества с Европейским Союзом, отмечает глава МИД Нидерландов Берт Кендерс.

Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипотношений, отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в письме отметил, что голландские компании ведут успешную экономическую деятельность в Азербайджане. При этом он подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении политического диалога с Нидерландами, расширении сотрудничества в образовательной и гуманитарной сферах.

Б.Кендерс, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Нидерланды активно сотрудничают в рамках различных международных платформ.

При этом он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают усилия Азербайджана по развитию сотрудничества с Европейским Союзом.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]