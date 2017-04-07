Баку заинтересован в углублении политического диалога с Амстердамом – глава МИД Азербайджана

Амстердам поддерживает усилия Азербайджана по развитию сотрудничества с Европейским Союзом, отмечает глава МИД Нидерландов Берт Кендерс.

Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипотношений, отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в письме отметил, что голландские компании ведут успешную экономическую деятельность в Азербайджане. При этом он подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении политического диалога с Нидерландами, расширении сотрудничества в образовательной и гуманитарной сферах.

Б.Кендерс, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Нидерланды активно сотрудничают в рамках различных международных платформ.

При этом он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают усилия Азербайджана по развитию сотрудничества с Европейским Союзом.

А.Азизов