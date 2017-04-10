ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017

ОАО «Азеравтойол» стал партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), кото­рый состоится в Баку 12 апреля 2017 года.

«Мы рады присоединиться к столь значимому мероприятию как Caspian Energy Forum-2017, а также участвовать в его работе в качестве партнера форума. Caspian Energy Forum станет площадкой для обсуждения открывающихся возможностей в рамках дорож­ных карт, принятых Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в том числе в сфере развития дорожной инфра­структуры. Это позволит инвесторам сфокусироваться на перспективных направлениях развития ненефтяного сектора, чему посвяще­на третья сессия форума. ОАО «Азеравтойол» зарекомендовала себя как одна из ведущих предприятий дорожного хозяйства, являет­ся залогом надежного строительства дорог, автомобильных магистралей, мостов, эстакад, пешеходных переходов, дорожных узлов на территории страны, в том числе и Баку. Я уверен, что в ходе форума компании получат ответы на многие вопросы и получат стимул развивать бизнес-проекты на территории Азербайджанской Республики» - подчеркнул председатель правления ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, ОАО «Азеравтойол», являясь на протяжении долгих лет членом CEIBC, впервые выступает в качестве партнера форума. «Будучи государственной компанией, ОАО «Азеравтойол» позитивно реагирует на все вопросы и предложения со стороны других компаний-членов клуба – представителей частного сектора, налажен активный диалог. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжительным и в будущем мы сможем сотрудничать в рамках новых проектов и бизнес-форумов», - подчеркнул Тельман Алиев.

ОАО «Азеравтойол» создан Указом главы азербайджанского государства от 9 марта 2016 года и является наследником пред­приятий дорожного хозяйства, которые управляли автомобильным дорожным хозяйством Азербайджана. ОАО «Азеравтойол» занима­ется реализацией проектов по ремонту, сохранению, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования, улиц и проспектов, мостов, эстакад, пешеходных переходов, дорожных узлов на территории Республики, в том числе и Баку. В составе «Азеравтойол» функционируют 114 управлений и предприятий по эксплуатации, озеленению и охране дорог. Находящиеся на балансе общества асфальтобетонные заводы, а также свыше 2600 единиц автотехники, механизмов и оборудования играют важную роль в раз­ных сферах дорожной инфраструктуры.

«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав круп­ных компаний и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руко­водством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства и депутатов Милли Меджлиса, министров, глав госкомитетов, госагентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвященном предварительным результатам экономических реформ, а также согласились выступить в качестве спикеров и участников обсуждений проблем, вопросов и предложений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербай­джане», - подчеркнул Тельман Алиев.

В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, ко­митетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и между­народных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В це­лом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сес­сия – посвящена проектам, реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их про­движению на мировые рынки.

Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа ком­паний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and GasLogistics LLC, PolyMart, «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.» и ASE EXPRESS & OCS, DSV, партнерами – ОАО «Азеравтойол», ООО «SOCAR Polymer», ООО «NABUCCO A&C», SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.» и ОАО AzMetco.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration