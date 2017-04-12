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12.04.2017 08:49

Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку

Теперь сайт Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) стал доступен и на азербайджанском языке. Азербайджаноязычная версия сайта находится по адресу http://aze.rs.gov.ru/az. Также можно переключаться между азербайджанской и русской версиями, выбрав язык на сайте.

На азербайджанском языке будут доступны все разделы и рубрики сайта – информация о направлениях деятельности, анонсы, новости, объявления и т.д.

Фотографии:

1. Запущена азербайджанская версия интернет-сайта РИКЦ

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]