Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку

Теперь сайт Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) стал доступен и на азербайджанском языке. Азербайджаноязычная версия сайта находится по адресу http://aze.rs.gov.ru/az. Также можно переключаться между азербайджанской и русской версиями, выбрав язык на сайте.
На азербайджанском языке будут доступны все разделы и рубрики сайта – информация о направлениях деятельности, анонсы, новости, объявления и т.д.
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1. Запущена азербайджанская версия интернет-сайта РИКЦ
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