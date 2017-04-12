Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку

Теперь сайт Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) стал доступен и на азербайджанском языке. Азербайджаноязычная версия сайта находится по адресу http://aze.rs.gov.ru/az. Также можно переключаться между азербайджанской и русской версиями, выбрав язык на сайте.

На азербайджанском языке будут доступны все разделы и рубрики сайта – информация о направлениях деятельности, анонсы, новости, объявления и т.д.

Фотографии:

1. Запущена азербайджанская версия интернет-сайта РИКЦ