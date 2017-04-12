12 апреля с.г., в День авиации и космонавтики, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Наши в космосе». На ней представлены фотографии, рассказывающие о первых шагах человечества в космосе, советских конструкторах и космонавтах.
С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он рассказал о том, что при поддержке Представительства в течение недели во многих бакинских школах, а также в Национальной академии авиации Азербайджана, проводятся Гагаринские уроки и другие мероприятия, посвященные Дню космонавтики
В период работы выставки ее посетят школьники и студенты, соотечественники, а также все желающие, интересующиеся историей покорения космоса.
Фотографии:
1 - 7. В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
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