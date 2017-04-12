Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 22° 15 Апр 10° 17°

12.04.2017 11:44

В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»

12 апреля с.г., в День авиации и космонавтики, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Наши в космосе». На ней представлены фотографии, рассказывающие о первых шагах человечества в космосе, советских конструкторах и космонавтах.

С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он рассказал о том, что при поддержке Представительства в течение недели во многих бакинских школах, а также в Национальной академии авиации Азербайджана, проводятся Гагаринские уроки и другие мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В период работы выставки ее посетят школьники и студенты, соотечественники, а также все желающие, интересующиеся историей покорения космоса.

Фотографии:

1 - 7. В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]