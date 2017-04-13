Асад назвал фабрикацией сообщения о химатаке в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются "стопроцентной фабрикацией".

"Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", - заявил он в интервью агентству Франс Пресс, опубликованном на сайте телеканала "Франс24".

"Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки", - добавил Б.Асад.