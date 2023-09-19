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Дальнее зарубежье 19.09.2023 20:30

Асад посетит Китай впервые со времен гражданской войны в Сирии

Президент Сирии Башар Асад в четверг прибудет с визитом в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина, передает агентство САНА.

Во время визита в Китай Асад, среди прочего, посетит ряд мероприятий в сопровождении своей супруги Асмы Асад в Ханчжоу и Пекине.

По данным газеты "Аль-Ватан", Асад, в частности, будет присутствовать на открытии Летних Азиатских игр в Ханчжоу 23 сентября.

Это будет первый визит Асада в Китай после гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, отмечают западные СМИ. Пекин неоднократно выражал поддержку Дамаску, в частности, в Совете Безопасности ООН.

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Тэги: СИРИЯ, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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