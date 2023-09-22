Китай и Сирия объявят о стратегическом партнерстве - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что Пекин и Дамаск работают над выстраиванием стратегических отношений, сообщают азиатские СМИ.

Си Цзиньпин указал, что страны в скором времени намерены объявить о "новом стратегическом сотрудничестве".

Лидеры встретились в пятницу в городе Ханчжоу, где в субботу пройдет церемония открытия Азиатских игр.

Это первый визит Асада в Китай после гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. Пекин неоднократно выражал поддержку Дамаску, в частности, в Совете Безопасности ООН.