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ТЭК 13.04.2017 17:24

ЛУКОЙЛ не будет продавать сеть АЗС в России - Алекперов

НК "ЛУКОЙЛ" не будет продавать сеть своих автозаправочных станций в России, сообщил руководитель компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на десять лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, управление не согласилось", - сказал В.Алекперов.

Он отметил, что "ЛУКОЙЛ" модернизирует свои АЗС.

В ряде стран компания продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше - в других странах присутствие увеличивается, например, в Голландии и Бельгии, добавил руководитель НК.

В.Алекперов уточнил, что в России под маркой компании работает около 3 тыс. АЗС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, АЗС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]