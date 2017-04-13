ЛУКОЙЛ не будет продавать сеть АЗС в России - Алекперов

НК "ЛУКОЙЛ" не будет продавать сеть своих автозаправочных станций в России, сообщил руководитель компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на десять лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, управление не согласилось", - сказал В.Алекперов.

Он отметил, что "ЛУКОЙЛ" модернизирует свои АЗС.

В ряде стран компания продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше - в других странах присутствие увеличивается, например, в Голландии и Бельгии, добавил руководитель НК.

В.Алекперов уточнил, что в России под маркой компании работает около 3 тыс. АЗС.