ЛУКОЙЛ не будет продавать сеть АЗС в России - Алекперов

НК "ЛУКОЙЛ" не будет продавать сеть своих автозаправочных станций в России, сообщил руководитель компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на десять лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, управление не согласилось", - сказал В.Алекперов.
Он отметил, что "ЛУКОЙЛ" модернизирует свои АЗС.
В ряде стран компания продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше - в других странах присутствие увеличивается, например, в Голландии и Бельгии, добавил руководитель НК.
В.Алекперов уточнил, что в России под маркой компании работает около 3 тыс. АЗС.
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