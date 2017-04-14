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14.04.2017 10:26

Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом

Редкую возможность посетить Сангачальский терминал получили студенты третьего курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «Химическая инженерия». Поездка на этот один из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов организована в рамках сотрудничества Высшей Школы с компанией BP в Азербайджане, которая является оператором терминала.

Во время посещения Сангачальского терминала студенты смогли ознакомиться со структурой, производственными мощностями, современным оборудованием и самыми передовыми технологиями, которыми оснащен этот уникальный промышленный комплекс, а также с условиями труда и мерами по технике безопасности, охране здоровья и охране окружающей среды. Как сообщили студентам представители BP, Сангачальский терминал, расположенный в 55 км к югу от Баку, является центральным пунктом для сбора, обработки и экспорта нефти и газа, добываемых на всех месторождениях в Каспийском море, оператором которых является BP. В настоящее время осуществляется программа дальнейшего расширения терминала, площадь которого в настоящее время составляет 550 гектаров, что заметно повысит его роль в нефтегазовой индустрии всего региона.

В завершение визита студентам Бакинской Высшей школы нефти были представлены презентации и другие информационные материалы, даны ответы на интересующие их вопросы.

В рамках сотрудничества Высшей Школы с компанией BP студенты вуза побывали также на производственной площадке ATA (Amec-Tekfen-Azfen), где ознакомились с работами по проектам, оператором которых является BP в Азербайджане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]